Incursione a scuola: vandali distruggono arredi e imbrattano muri e pavimenti

I vandali mettono a ferro e fuoco la scuola elementare Omero. Nel tardo pomeriggio di sabato 25 febbraio i vandali hanno fatto incursione nella scuola elementare di Sant'Alessandro devastando arredi e imbrattando i muri con la vernice.

A denunciare l'episodio è il sindaco di Monza Paolo Pilotto che su Facebook denuncia l'accaduto. "Un momento di follia e una grande lezione di dedizione e di senso civico - scrive -. Le ho viste entrambe, la follia e la dedizione, con i miei occhi, tra sabato e domenica, alla scuola elementare Omero. Da un lato la devastazione, causata da chi, infiltratosi nella scuola in un tardo pomeriggio, ha deciso di distruggere con le proprie mani materiali didattici, computer e monitor interattivi, rovesciato armadi, imbrattato di vernice pavimenti muri e banchi. La furia della distruzione per la distruzione. Dall'altro, dopo pochissime ore, a partire dalla stessa sera, e poi ancora la domenica, superato il sentimento di incredulità e sgomento, la ammirevole dedizione delle maestre, dei maestri, della dirigente scolastica, del personale scolastico, comprese le cuoche, dei dirigenti e dei tecnici comunali".

Grazie al lodevole lavoro di tutto il team della scuola e degli uffici comunali lunedì mattina la campanella è suonata regolarmente e i bimbi sono potuti rientrare nella loro scuola rimessa a posto e ripulita dalla stupidità di chi aveva compiuto quel folle gesto.

"La scuola non si ferma - prosegue Pilotto -. Le cose buone, quelle che ogni giorno rendono positiva la vita delle persone, prevalgono. E con loro la passione per la propria professione, per il servizio da dare alla città, per l'idea di una comunità viva che si aiuta e risolve insieme i problemi. Si può essere più forti di chi nella follia di un momento sbagliato fa danni e perde i riferimenti, e rischia di perderli per la propria vita. Si può essere presenti con quella disponibilità ad agire, a rinunciare al proprio tempo, anche quello del riposo, per riparare, costruire, riempire il vuoto".

Il primo cittadino, oltre che insegnante di religione, lancia un appello a chi ha compiuto quella devastazione. "Pensateci, avvicinatevi a qualcuno a cui volete bene, fate spazio a tutto il positivo che c'è dentro di voi e che magari in questo momento non riuscite a vedere. E fermatevi prima di compromettere la vostra vita", conclude.