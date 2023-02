I vandali “armati” di bomboletta che hanno imbrattato la villa e le vetrate del comune

Vandali in azione a Usmate Velate. Gli incivili hanno preso di mira villa Borgia e hanno imbrattato con scritte con bombolette spray anche le vetrate della sala consiliare. E ora il comune ha sporto denuncia.

“I fatti accaduti sono gravi e sono il segno di una totale mancanza di rispetto del patrimonio pubblico e del bene comune. Forse senza neanche saperlo, gli ignoti autori delle scritte hanno colpito la sede istituzionale del nostro Consiglio Comunale, il luogo in cui si prendono decisioni strategiche per il futuro della nostra collettività. Uno sfregio a cui il Comune di Usmate Velate ha risposto presentando denuncia alle Forze dell’Ordine e collaborando attivamente alle indagini, anche mettendo a disposizione le immagini delle nostre telecamere di videosorveglianza, con l’obiettivo di dare un volto ai responsabili”.

Il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, e l’assessore al Patrimonio, Mario Sacchi, hanno usato parole dure e ferme per condannare il gesto e dare notizia dei danneggiamenti che hanno interessato nei giorni scorsi la facciata di Villa Borgia che si affaccia sul Parco pubblico, il muretto perimetrale situato in Piazzale Pertini e alcune vetrate della sala del consiglio comunale, sempre situata all’interno di Villa Borgia, uno degli edifici architettonici di maggior pregio del territorio comunale. In tutti i casi, il vandalismo consiste in scritte realizzate con bombolette spray caratterizzate da un’unica scritta di colore bianco.

Nelle scorse ore, l’amministrazione comunale ha proceduto d’ufficio con la denuncia consegnata all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica, consegnando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza con l’obiettivo di fornire materiale utile alle indagini e individuare i responsabili.