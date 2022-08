I vandali 'oscurano' la stagione teatrale del Villoresi

"Buon Ferragosto a tutti. Ma ai vandali che hanno fatto questo al teatro Villoresi un semplice ..vergogna". Così scrive Gennaro D'Avanzo - attore di fama nazionale e da alcuni anni direttore artistico del teatro Villoresi di Monza - all'indomani dell'ennesimo atto di vandalismo nelle vie del centro storico di Monza.

Risveglio non certo dei migliori per l'attore che ha trovato il vetro della bacheca davanti al teatro - nella centralissima piazza Carrobiolo - completamente imbrattata. Un enorme tag di color azzurro ha coperto il cartellone con l'elenco degli spettacoli in programma a partire dal prossimo autunno. Anche la cornice della bacheca è stata ricoperta da tag neri.

Un gesto che viene profondamente condannato dal direttore artistico che da anni sta portando in città rassegne teatrali che richiamano tantissimi spettatori da tutta la Brianza e che, anche in pieno covid e lockdown, ha fatto di tutto per portare la magia del palcoscenico ai monzesi anche con iniziative on line e per le strade. Questa mattina il gesto del vandalo (o dei vandali) di turno, però, lo ha profondamente amareggiato. In tanti hanno condannato il gesto.

Intanto il 5 settembre riapre la campagna abbonamenti: il debutto l'8 ottobre con la commedia musicale "La grande occasione"; il 29 e il 30 ottobre il Gran Galà del Balletto di Milano; il 19 e il 20 novembre lo spettacolo "Amore sono un po' incinta"; il 17 e il 18 dicembre la commedia scritta da Woody Allen "Central Park West"; il 21 e il 22 gennaio Anna Mazzamauro protagonista con la commedia musicale "Com'è ancora umano lei caro Fantozzi"; il 18 e il 19 febbraio Marisa Laurito con "Una viota scapricciata - I miei primi 50 anni di carriera"; l'11 e il 12 marzo "Cuori scatenati"; l'1 e il 2 aprile "Bloccati dalla neve"; il 29 e il 30 aprile "Casalinghi disperati"; il 20 e il 21 maggio "C'è costa per te". Per le prenotazioni consultare questo link.