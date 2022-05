Sedie a terra e un crocifisso piegato: blitz dei vandali in due chiese

Vandali in azione in chiesa. A Meda, in Brianza, si sono registrate due incursioni all'interno di luoghi di culto durante i quali sono stati toccati alcuni beni presenti, tra cui sedie e un crocifisso.

Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi. Nella chiesa di Santa Maria Nascente, in piazza Della Chiesa qualcuno ha messo in disordine la navata, buttando a terra una decine di sedie. Questo non è stato l'unico raid vandalico: ignoti si sono introdotti anche nella chiesa del Santuario del Santo Crocifisso. Anche qui sono state buttate a terra altre sedie e qualcuno ha svuotato del gel igienizzante posto all'ingresso dell'edificio sul pavimento e piegato un crocifisso in ottone.

Ancora una volta chiese nel mirino in Brianza

L'ultimo atto vandalico in ordine di tempo in Brianza era stato commesso a Seveso a inizio aprile quando la cappelletta della Madoninna della Pace era stata presa a sassate. E il presunto responsabile, che nella stessa nottata aveva vandalizzato anche alcune auto parcheggiate era stato poi identificato dai carabinieri. In Brianza si erano registrati anche alcuni furti ai danni di edifici di culto e a Barlassina a sparire - e poi "riapparire" misteriosamente dopo alcuni giorni - era stata una reliquia della Croce di Gesù Cristo. A partire dall'estate scorsa invece a Muggiò sono avvenuti alcuni atti incendiari ai danni di edifici di culto, con il fuoco spesso appiccato sui portoni delle chiese.

A Muggiò la facciata di un intero santuario era stato riempito di bestemmie e subito ripulita grazie all'iniziativa della comunità, dei volontari e dell'amministrazione comunale.