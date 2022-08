Vandali scatenati ai giardinetti: sdradicato un cartello e un cestino, rifiuti ovunque

Serate di baldoria ai giardinetti di via Calvino a Villasanta: con rifiuti gettati anche fuori dai cestini, sedie scaraventate e persino un cartello stradale messo all'ingresso dell'area cani.

Un lettore ha inviato le foto alla redazione di MonzaToday. Durante la passeggiata serale con il suo cane lungo i vialetti della grande area verde e a pochi passi dal centro (dotata anche di un'area cani) ha trovato la triste sorpresa. Di un cestino per i rifiuti era rimasto solo il palo, davanti all'area cani era stato abbandonato il cartello che indica la pista ciclopedonale, il cestino accanto alla panchina vicino allo spazio recintato dedicato ai cani pieno dei resti di una serata di pizza e alcol. E poi dalla parte opposta del giardino, sempre vicino a un cestino, era stata abbandonata una sedia di plastica.

I giardinetti di via Calvino a Villasanta



"Non ci sono parole - commenta -. Quel giardino è molto frequentato dalle famiglie, dai ragazzi e dai proprietari dei cani. Purtroppo anche da persone poco rispettose del bene comune: chi getta sedie e cartelli stradali è un vandalo". La sera il parchetto viene frequentato anche da tanti ragazzi che tra birre, sigarette e pizza trascorrono qualche ora in allegria. "Il problema è che poi lasciano sporcizia ovunque. Oltre a loro ci sono anche i maleducati che utilizzano i cestini del parco come pattumiera domestica", conclude.