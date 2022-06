Ragazzini terribili: fumano e fanno pipì in chiesa, poi scappano

Sono tre i ragazzini, tutti vestiti di nero, con cappellino e mascherina scura, gli autori degli atti di vandalismo che nei giorni scorsi hanno preso di mira il santuario di piazza Vittorio Veneto a Meda. A fare la descrizione dei presunti autori sono stati alcuni fedeli e i volontari della chiesa che sono venuti in contatto con i ragazzini terribili. L'epidosio risale a qualche giorno fa, quando poco dopo le 9 del mattino, all'interno della storica chiesa dedicata al Santo Crocefisso erano presenti due ragazzini. Avvisati da alcuni fedeli, entrati in chiesa per pregare, i volontari hanno sentito prima puzza di fumo e notato poi vicino all'acquasantiera, una chiazza di urina.

I volontari hanno affrontato i due ragazzini

Dopo essere stati rimproverati i ragazzini si sono dileguati. L'immediato intervento della polizia locale però non è servito a rintracciarli. Poco dopo gli stessi presunti autori dei vandalismi si sono ripresentati in tre: questa volta hanno fatto cade alcune pile di sedie, sfidando i volontari, per poi dileguarsi definitivamente. Sul posto gli agenti della locale che per la seconda volta non sono riusciti ad intercettare i tre vandali. In queste ore proprio il comando medese è al lavoro per visionare alcune prove e soprattuto i filmati delle telecamere della zona per cercare di identificare gli autori dei ripetuti gesti sacrileghi.