Imbrattati i muri appena imbiancati, i volontari: "Non ce la facciamo più"

E' durato solo poche ore il lavoro dei volontari del teatro Don Pedretti a Cesano Maderno che questa mattina, domenica 2 ottobre, hanno trovato l'ennesimo atto di vandalismo e il duro lavoro dei giorni precedenti andato in fumo. "Ieri abbiamo imbiancato e pulito oggi abbiamo trovato i muri così - è stato lo sfogo dei volontari - Basta siamo arrabbiati, non si può più andare avanti così".

La situazione non è più gestibile"

"Personalmente sono stanco e deluso e non so se conviene impegnarsi per credere che le cose cambiano. Non so se me vale la pena continuare a migliorare le cose - è il duro messaggio inviato da uno dei responsabili della struttura parrocchiale che da 20 anni si impegna per l'offerta culturare cittadina - Siamo stanchi di pulire e imbiancare. I volontari del teatro non c'è la fanno più, non ci sono controlli alla notte e nessuno interviene. E' ora di dire basta a questa situazione".