Graffi e acido sulle auto dei vicini: 50enne denunciato

Non si sa perchè abbia preso di mira le auto dei vicini. Ma proprio mentre le stava danneggiando con un punteruolo e con dell'acido qualcuno dalla finestra lo ha visto e ha iniziato a gridare. L'uomo è fuggito, ma i carabinieri dopo poco lo hanno rintracciato e hanno scoperto che nel box e in cantina aveva diversi contenitori di acido tra i quali una bottiglia in plastica da 1000 ml con un'etichetta con la scritta “acido puro”.

Per il presunto vandalo, un operaio 50enne residente a Veduggio con Colzano, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaraia per danneggiamento e procurato allarme. L'episodio - come riferiscono i carabinieri - risale ad alcuni giorni fa. Di primo mattino l'uomo è sceso in strada con un punteruolo avrebbe graffiato alcune auto, poi gettato del liquido sulla carrozzeria. Ma dalle finestre alcuni residenti hanno visto la scena, hanno gridato mettendo in fuga l'uomo e poi allertato subito le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Besana Brianza. Al loro arrivo i proprietari delle due auto danneggiate - una Lancia Y e una Fiat Panda - hanno mostrato i danni: numerosi graffi sulla carrozzeria e sul cofano motore, ed era ancora ben visibile il liquido che nel frattempo era finito anche sulla strada. I carabinieri hanno poi osservato con attenzione i danni sui mezzi e hanno notato che, su alcune parti della carrozzeria, il liquido stava generando una schiuma giallastra, tipiche della corrosione degli acidi.

Raccolte le testimonianze i militari si sono recati nell'abitazione del presunto autore del gesto che, però, non ha aperto la porta. I militari hanno provato anche a telefonare a casa, a bussare alle finestre, ma nessuno ha aperto. A quel punto sono stati allertati i vigili del fuoco, ma proprio nel momento in cui stavano per sfondare la porta il 50enne ha aperto e ha fatto entrare i carabinieri in casa. L'uomo li ha accolti e ha negato di aver danneggiato le auto. I militari hanno poi chiesto all'uomo di accompagnarli in garage e i cantina dove sono stati trovati diversi contenitori di acido tra i quali una bottiglia in plastica da 1000 ml con l'etichetta con la scritta “acido puro” che sembrava come se fosse stata appena aperta e svuotata. I carabinieri riferiscono che il tappo blu era compatibile con una ghiera di sicurezza trovata incastrata vicino al tergicristalli di una delle due autovetture, tra il parabrezza anteriore e il cofano motore, con probabilmente e inavvertitamente è stata persa durante l'atto vandalico.