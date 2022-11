Vandalizzata per due volte l'auto del nuovo allenatore del Seregno Calcio

L'auto vandalizzata all'esordio in panchina per il nuovo allenatore del Seregno Calcio. Francesco Buglio, 65 anni, nuovo tecnico della squadra dopo l'esonero del mister Maurizio Lanzaro della scorsa settimana, si è ritrovato l'auto vandalizzata - per due volte - nei pressi del centro sportivo Seregnello.

E' successo domenica mattina quando al termine dell'allenamento di rifinitura in vista del match contro lo Sporting Franciacorta il tecnico, originario di Catania e residente in Toscana, tornando a prendere la sua vettura l'ha trovata con uno dei pneumatici sgonfi. A quel punto l'allenatore avrebbe spostato l'Audi dentro il perimetro di proprietà della società, parcheggiandola all'interno dell'impianto chiuso da una cancellata con l'intento di tornare a recuperare il mezzo il giorno successivo per la riparazione.

Lunedì mattina però l'amara sorpresa: il veicolo era stato oggetto di un nuovo raid vandalico. L'Audi questa volta presentava tutte le gomme bucate e il lunotto sfondato. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Seregno che ora indagano sull'accaduto.