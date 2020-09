Vandalizzato il murales dei bimbi dell'asilo con scritte e disegni volgari

I vandali prendono di mira il murales che decora l’esterno dell’asilo di Regina Pacis a Monza. Le allegre immagini di bambini che giocano sull’altalena, di farfalle e di fiori sono state deturpate con scritte volgari e scarabocchi.



La scoperta dell’ignobile gesto questa mattina, primo giorno di scuola, quando i piccoli accompagnati dai genitori hanno visto che il loro coloratissimo murales era stato danneggiato. La denuncia è arrivata immediatamente anche sui social sul gruppo Facebook “Monza Segnalazioni”: “Per fortuna la maggior parte dei bambini non sa leggere e possono evitarsi tanta cattiveria – scrive una mamma sul post -. Mi chiedo perché le persone possano essere così “stupide”. Spero che si potrà provvedere a cancellare”.



Monza da tempo è presa di mira dai vandali: una settimana fa il portone della chiesa della Monaca di Monza in piazza Santa Margherita era stato riempito di tag, il giorno dopo stessa sorte anche per la torre viscontea di via Azzone Visconti. Graffiti e scritte imbrattano molti muri, dal centro alla periferia; atti di vandalismo e di stupidità che costano care alle tasche degli inquilini e dei contribuenti (in caso di danneggiamento di edifici pubblici). Adesso a essere preso di mira è anche il delizioso murales che dava il benvenuto ai bambini dell’asilo di Regina Pacis.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.