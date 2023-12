Dramma familiare in Brianza: 85enne aggredisce la moglie e poi tenta di darsi fuoco

Dramma familiare in Brianza. Nel primo pomeriggio di giovedì 7 dicembre a Varedo un uomo di 85 anni avrebbe aggredito violentemente la moglie di 79 anni e poi avrebbe tentato di darsi fuoco.

Il dramma si è consumato intorno alle 14.30 in via Celotti. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravissime, la donna al San Gerardo.

Notizia in aggiornamento.