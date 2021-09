La Croce Rossa festeggia un quarto di secolo con una nuova sede

La Croce Rossa di Varedo in festa. Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova sede ubicata in via Colombi 31, vicino alla stazione. Ma anche per i 25 anni di attività del Comitato.

Il taglio del nastro è fissato per domenica 19 settembre. Alle 10 una fiaccolata per le vie della città con tappe in centro e in periferia, con i volontari in bicicletta e alcuni mezzi di soccorso. Il taglio del nastro alle 16, alla presenza degli sponsor e dei cittadini che hanno sostenuto gli importanti interventi. La cerimonia si concluderà con una dimostrazione di primo soccorso nel cortile della scuola.

La partecipazione è libera, ma bisogna essere muniti di green pass e di mascherina.

Il Comitato di Varedo della Croce Rossa Italiana è nato l’1 settembre 1996 grazie alla passione e alla volontà di un piccolo gruppo di volontari. In questo quarto di secolo sono stati percorsi oltre 500mila km, con attività senza sosta soprattutto durante questo anno e messo di emergenza sanitaria.