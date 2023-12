Il video del ladro che ruba la spesa per le famiglie bisognose finisce sui social

Brutta sorpresa sotto l’albero per gli Angeli della Strada. Nella notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre ladro ha aperto il loro furgone parcheggiato a Varedo in via Sant'Aquilino e ha rubato la spesa. Un furgone ben identificabile con il logo dell'associazione.

Il pacco con gli alimenti che l’associazione – da anni impegnata a sostegno delle persone in difficoltà – aveva riempito grazie alla generosità dei benefattori. A denunciare il fatto sui social è stata Lucia Troilo, anima del sodalizio, ex clochard che è riuscita a risalire la china e che ha fondato l’associazione proprio per aiutare le persone che vivono in mezzo alla strada o che stanno attraversando un momento di difficoltà.

“A te brutto essere vivente che con tutta calma hai aperto il furgone rovistando nelle nostre cose personali – ha scritto Lucia Troilo sui social – hai rubato ciò che hai trovato. Mi spiace solo per non avere consegnato la spesa alimentare a un ragazzo bisognoso, e le scarpe a una persona cara”. Forte la condanna sui social dove è stato postato anche un video che riprende una persona che dopo aver preso i sacchi dal furgone si allontana e rovista tranquillamente sul marciapiede per poi andare via con alcuni pacchetti.