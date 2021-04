Fiamme alla ex Snia: a fuoco rifiuti abbandonati, intervengono i vigili del fuoco

L'incendio è divampato martedì 27 aprile nella ex area industriale di Varedo

Incendio alla ex Snia di Varedo. Vanno in fumo rifiuti abbandonati. Il rogo è divampato martedì 27 aprile alle 10.30.

Scattato l'allarme sono immediatamente giunti i soccorsi: squadre del comando dei vigili del fuoco di Monza, di Desio, l'autobotte di Lazzate. Sul posto sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri.

I pompieri sono entrati nello stabile dismesso di via Umberto I e sono riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti. Al momento restano ignote le cause all'origine del rogo.