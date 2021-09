Fiamme all'ex Snia: "Nessun pericolo per la salute dei cittadini"

Incendio all’ex Snia: nessun pericolo per la salute dei cittadini. A confermarlo il Comune di Varedo con un comunicato stampa diffuso poco dopo le 15 di sabato 25 settembre. Dalle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento del rogo che è scoppiato nell’area abbandonata di Varedo dove sono accatastate sei tonnellate di rifiuti. Sul posto anche i tecnici di Arpa. I rifiuti accatastati alla ex Snia e sotto sequestro da più di tre anni non sarebbero, però, pericolosi per la salute.

"Non sono rifiuti pericolosi"

“I rifiuti sono riconducibili a codice CER 19.12.12., caratterizzati come non pericolosi - si legge nel comunicato diffuso dal Comune di Varedo -. Arpa Lombardia ha effettuato misure speditive con strumento portatile nei luoghi limitrofi all’incendio e anche a distanze significative (fino circa un km e mezzo) nella direzione del plume in particolare in via Diaz, poco oltre piazzale Panceri e a Limbiate, visto che inizialmente il plume si muoveva maggiormente verso ovest”. Le rilevazioni proseguiranno anche nelle prossime ore: il vento, infatti, sta spostando maggiormente nord-nord est.

Valori nella norma

Il Comune tranquillizza i cittadini e gli abitanti dei comuni limitrofi. Il fumo, infatti era ben visibile in diversi comuni della Brianza e del Milanese. “I valori tracciati sono compatibili con un incendio di tale portata e non si rilevano concentrazioni critiche in quanto la spinta di galleggiamento consente un significativo grado di rimescolamento dell’aria - conclude la nota ufficiale -. Un campionatore ad alto volume per la ricerca dei microinquinanti è stato installato in zona e la cittadinanza sarà prontamente allertata solo in caso di necessità”.

Intanto sul vasto incendio stanno indagando anche i carabinieri, mentre i vigili del fuoco stanno ancora spegnendo l'incendio.