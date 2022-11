Presa a sassate la sede della Lega

A Varedo la sede della Lega è stata presa di mira dai vandali. Il fatto è accaduto nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 novembre nella sede del Carroccio. Ieri sera i militanti si erano riuniti per un incontro, poi questa mattina la triste sorpresa. Per terra i vetri: in frantumi la vetrina.

"C'è ancora chi crede che spaccare una vetrina possa essere un gesto rivoluzionario - dichiara Andrea Villa, referente provinciale della Lega -. Qualcuno ha già provato a fermare la Lega, non sarà un'idiozia come questa a bloccare il nostro cammino: noi continuiamo più forti e decisi che mai. Domani sera parteciperò alla riunione di sezione per incontrare i militanti e portare il sostegno di tutta la segreteria provinciale. Azioni come queste, che ci vedono sempre come vittime, fanno capire con esattezza che i germi dell'intolleranza politica ed ideologica si annidano lontano da noi".

Immediata la denuncia alle forze dell'ordine. Questa mattina i carabinieri hanno effettuato il sopralluogo mentre dalla Lega è partita la denuncia contro ignoti.

"Si tratta dell'ennesimo assalto a una sezione della Lega da parte di gente che non conosce il significato della parola democrazia e che ogni giorno ci fa la morale sull'odio, i diritti e le libertà - ha commentato Marco Pironato, segretario della sezione di Varedo -. Quanto accaduto è anche il risultato di una comunicazione martellante effettuata da esponenti della sinistra e dalla maggior parte dei media che associano quotidianamente il nostro partito a un pericolo fascista inesistente. È finalmente ora che si parli di queste violenze, finora silenziate, per dimostrare chi è veramente democratico e chi vuole imporre il proprio pensiero con la violenza. La Lega di Varedo ripartirà più forte di prima".

La sezione di Varedo vanta un numero che sfiora il centinaio di iscritti tra militanti e sostenitori. Amministra ininterrottamente il comune dal 2001 una coalizione di centrodestra ed esprime la figura del sindaco, Filippo Vergani, rieletto lo scorso anno per il secondo mandato con una percentuale del 69%. In queste ore già diversi esponenti del Movimento hanno espresso solidarietà alla sezione, tra questi il segretario regionale Fabrizio Cecchetti.