Brianza e Milanese baciati dalla fortuna: due schedine vincenti per un totale di quasi 600mila euro

Nel fine settimana la dea bendata ha baciato la Brianza e il Milanese.

In un bar di Varedo sabato 21 agosto un giocatore ha centrato il 5 al Superenalotto portando a casa 9mila e 500 euro. Il fortunato giocatore aveva giocato la schedina nel bar di via Umberto I, al civico 59.

Un fine settimana ancora più ricco per un giocatore che ha tentato la fortuna nella tabaccheria Gibellini di Rho, in via Porta Ronca. Ha centrato il “5+1”. Oltre mezzo milione di euro vinto con una schedina, esattamente 589mila euro.

Ad ogni modo, è sempre bene ricordarlo: per pochissimi, veramente molto rari, giocatori che la fortuna decide di favorire, centinaia di migliaia di altri scivolano nella ludopatia, arrivando anche a spendere tutti i propri risparmi nella speranza di una vittoria che, purtroppo, non arriverà mai. Un fenomeno che salta all'occhio passando fuori da qualsiasi tabaccheria, soprattutto nelle zone periferiche delle città, dove proprio i meno abbienti cercano - invano – di dare una svolta alla propria vita, finendo invece per aggravare la propria situazione economica.