L'inviata di "Striscia la notizia" presa a sassate nell'ex area dismessa

Le telecamere di “Striscia la notizia” arrivano di nuovo in Brianza e anche questa volta vengono accolte in modo tutt’altro che amichevole. Dopo l'aggressione con tanto di coltellata alla troupe di Vittorio Brunotti alla stazione di Monza alcuni anni fa, questa volta a farne le spese è stata l’inviata Rajae Bezzaz e il suo cameraman. Sono stati presi a sassate e quest’ultimo si è fatto poi visitare al pronto soccorso dell’ospedale dove gli hanno refertato una contusione alla gamba.

L’accoglienza a sassate è avvenuta a Varedo dove l’inviata si era recata per un servizio all’interno dell’ex area Snia. Un’area da tempo abbandonata ma anche al centro di un importante progetto di recupero e di riqualificazione. Ma nel frattempo ad abitarla ci sono sbandati e tossicodipendenti. Ad accogliere Rajae e la troupe è stato un ragazzo straniero che non appena si accorge dell’arrivo delle telecamere inizia a lanciare sassi contro l’inviata. Quando Rajae inizia a parlare in arabo la situazione si calma e il giovane la accompagna in tour alla scoperta del degrado all’interno della ex Snia. In quell’area abbandonata della Brianza, come testimoniato dalle immagini di “Striscia la notizia”, vivono persone in condizioni igienico sanitarie molto precarie. Sono state ricavate anche baracche, ci sono bombole del gas molto pericolose. Oltre a resti di serate a base di droga. La struttura è pericolante, dal soffitto come mostrato dall’inviata di Striscia la notizia cadono calcinacci.

Eppure il degrado dovrevve avere il tempo contato. Il progetto, presentato un anno fa, prevede il recupero degli edifici esistenti di interesse storico e architettonico che verranno trasformati in negozi, ristoranti o comunque locali destinati al servizio dei residenti. Verranno inoltre costruite nuove case in un quartiere dove non mancherà comunque il verde. Una grande area residenziale (ma anche commerciale e formativa) che si estenderà su una superficie totale di 86.100 mq, con la previsione di 25 mila mq di superficie lorda residenziale (esclusa quella relativa agli edifici di rilevanza architettonica già esistenti e che verranno recuperati). È previsto che parte dei 25.000 mq possa essere destinata a servizi commerciali e che almeno il 10% delle nuove residenze, venga destinata ad edilizia convenzionata. È inoltre attesa la cessione gratuita al comune di Cesano Maderno dell’area delle ex baracche al di fuori del perimetro del comparto per una superficie pari a 24.220 mq.