Contro gli allagamenti una nuova vasca volano a Burago

L’ adeguamento della rete fognaria in via Dante e via Mazzini, una nuova condotta in via Villa. E una vasca volano in via Mazzini. E’ il triplice intervento che BrianzAcque sta per varare a Burago Molgora per dare risposta ai problemi degli allagamenti che interessano l’area ovest urbana, appena fuori dal centro cittadino.

La soluzione progettuale individuata dal settore progettazione e pianificazione della monoutility dell’idrico brianzolo comporta una serie di attività cantieristiche la cui durata- così come da cronoprogramma – è 180 giorni per un importo economico di spesa di 1,4 mln circa di euro. Salvo imprevisti, i lavori si concluderanno tra marzo e aprile 2022.

“E’ un investimento che al beneficio strutturale va a sommare quello ambientale. Ancora una volta, dialogo e confronto con l’Amministrazione Comunale, si sono rivelati decisivi per mitigare criticità idrauliche urgenti nell’interesse della comunità locale” spiega il Presidente e Ad, Enrico Boerci.

“È una grande soddisfazione aver raggiunto un obiettivo così importante. Con questo intervento le problematiche relative agli allagamenti durante i forti temporali trovano una soluzione definitiva e certa. Ringrazio BrianzAcque per la costante e costruttiva collaborazione a beneficio della nostra comunità” ha detto Angelo Mandelli, Sindaco di Burago Molgora.

Nell’ambito dell’operazione generale di potenziamento della rete fognaria sottostante alcune vie di Burago, l’intervento più rilevante riguarda la costruzione di una vasca volano sotto l’area pubblica verde di via Mazzini. La funzione del bacino, invisibile perché completamente interrato, sarà quella di incamerare le portate provenienti dalla nuova condotta di via Primo Villa per poi rilasciarle gradualmente a evento meteorico concluso.

Per rafforzare il sistema fognario e adeguarlo alle reali necessità, dettate anche dai mutamenti climatici, BrianzAcque provvederà inoltre a sostituire dei tratti di tubazione fognaria (via Dante Alighieri e via Mazzini), a realizzare nuovi tratti di collegamento di sottoservizi idrici (via don Sturzo e via don Primo Villa) e a rifare un tronco di rete, sempre in via Primo Villa, nonché alla posa di nuove opere idrauliche e impiantistiche. Tutto il tris di interventi verrà effettuato nella più stretta collaborazione con il Comune e con la Polizia Locale di Burago Molgora ( necessaria deviazione con ATM/NET per il trasporto pubblico locale) , così da conciliare le necessità operative dei cantieri limitando il più possibile i disagi per i cittadini e per la circolazione viabilistica.