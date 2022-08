La vecchietta affacciata al balcone all'alba incastra il ladro e lo fa arrestare

Era affacciata al balcone di casa sua, all'alba. E da lì, mentre cercava un po' di refrigerio dalla morsa del caldo di questi ultimi giorni, alle cinque di mattina, ha fatto arrestare un ladro. Nei giorni scorsi a permettere ai carabinieri della compagnia di Desio di raggiungere un malvivente che aveva appena messo a segno un furto è stata proprio una anziana, affacciata al balcone di casa sua e già sveglia alle cinque di mattina dopo aver sentito alcuni rumori sospetti provenire dalla strada. Una "sentinella" che ha notato tutta la scena e vedendo un uomo armeggiare vicino a un furgone con i vetri rotti, si è insospettita. La donna ha composto il 112 e dato l'allarme, segnalando il sospetto furto.

Il ladro incastrato dalla vecchina

Sul posto in pochi istanti sono giunti i militari dell'Arma che nel frattempo tramite l'operatore in turno della centrale Operativa della compagnia carabinieri di Desio sono rimasti in contatto con la donna che riusciva a descrivere in diretta quanto stava accadendo. Il presunto ladro è stato trovato in strada ma alla vista dei carabinieri ha cercato di scappare: è stato raggiunto e arrestato dopo un breve inseguimento a piedi. A bordo della sua auto - dove aveva già caricato tutta la refurtiva per un valore di circa 7mila euro - sono stati trovati quattro avvitatori, un’apparecchiatura laser di precisione, due trapani e una chiave dinamometrica. Il furto è stato sventato e ora il materiale è tornato nelle mani dei suoi proprietari.

Il 60enne invece dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. "L’episodio rappresenta una ulteriore e concreta conferma di quanto sia preziosa e, spesso, efficace nonché risolutiva la collaborazione tra privati cittadini e le Istituzioni" spiegano dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza.