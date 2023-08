Rischia la vita per aver bevuto troppo: 28enne finisce in ospedale alle 8 del mattino

A partire dal pomeriggio di ieri venerdì 25 agosto e fino a questa mattina presto sono stati svariati gli interventi del 118 non solo per incidenti o malori ma anche per persone che hanno bevuto troppo e per varie risse. Tra gli episodi principali segnaliamo un'aggressione a Agrate Brianza alle 3.46 di notte. In questa occasione, come riporta anche Areu (Agenzia regionale emergenze e urgenze) sarebbero coinvolte due ragazze giovanissime (di 17 e 19 anni) ma non sono stati resi noti i dettagli. Sul posto oltre ai carabinieri anche un'ambulanza che ha trasportato le ragazze in codice verde (non gravi) all'ospedale di Vimercate.

È di stamattina alle 7.42 l'intervento del 118 in codice rosso a Vedano al Lambro per soccorrere un ragazzo di 28 anni che aveva bevuto troppo, tanto da mettere a rischio la sua vita. Dopo i primi soccorsi sul posto l'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza da un'ambulanza della Croce Verde di Lissone.