Addio a Luca, il giovane nuotatore morto nel sonno

La mamma, il papà, i fratelli, gli amici e i compagni di squadra sono sconvolti e raccolti nel dolore. Luca Lazzari, 22 anni, atleta dell'associazione Silvia Tremolada, è morto improvvissamente nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 febbraio.

"Oggi è una giornata molto difficile e triste per la nostra grande famiglia della Silvia Tremolada - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione -. Nella notte appena trascorsa è venuto a mancare improvvisamente il nostro Luca Lazzari. Luca era un atleta della squadra agonistica di nuoto ma era soprattutto un ragazzo fantastico e pieno di voglia di vivere. Un abbraccio grandissimo alla mamma ed al papà di Luca, Annamaria ed Angelo ed ai suoi due fratelli Dario e Mirko".

La notizia si è subito diffusa a Vedano dove Luca viveva con i suoi familiari e dove in molti lo conoscevano e gli volevano bene. "Oggi la società GS Vedano ha perso un suo grande tifoso - si legge sulla pagina Facebook della società sportiva -. Sempre presente sugli spalti sia quando giocava la juniores che la prima squadra. La società stringe in un grande abbraccio la famiglia Lazzari, la mamma Annamaria, il papà Angelo i fratelli Dario e Mirko ed esprime cordoglio e vicinanza per la improvvisa scomparsa dell’amato Luca, giovane amico e tifoso".

Anche il comune di Vedano appresa la notizia si è subito stretto al dolore della mamma, consigliera comunale nel piccolo comune brianzolo. "L’amministrazione comunale, il sindaco, la giunta, il consiglio comunale stringe in un forte abbraccio il consigliere comunale Anna Maria Riboldi e la sua famiglia e porge a loro le piu? sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa dell’amato figlio, fratello Luca".

I funerali di Luca si svolgeranno domani martedì 28 febbraio alle 14.30 presso la Chiesa di Vedano al Lambro in via Santo Stefano 59.