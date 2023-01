"Ci sono ladri in casa" e chiama 10 volte i carabinieri: erano allucinazioni per la droga

Dieci chiamate al 112 per chiedere aiuto durante le quali, con frasi sconnesse e confuse, raccontava di vedere tra le mura di casa malviventi incappucciati che temeva gli potessero fare del male. Ma in quell'abitazione i carabinieri non hanno trovato nessuno se non il 34enne, i suoi anziani genitori e della droga. La stessa sostanza stupefacente che poco prima con tutta probabilità aveva assunto l'uomo e che gli aveva provocato delle allucinazioni che lo avevano gettato in preda al panico. E per il 34enne è scattata una denuncia per procurato allarme e una segnalazione alla prefettura per la droga.

I fatti risalgono alla mezzanotte di lunedì 23 gennaio quando il 34enne brianzolo residente a Giussano, credendo di aver percepito la presenza di alcuni ladri in casa, ha composto il 112 per chiedere aiuto. Improvvisamente, come ricostruiscono dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza, ha messo giù la chiamata prima ancora di fornire i dettagli necessari per essere localizzato. Subito dopo, l’uomo ha nuovamente fatto ulteriori analoghe chiamate - dieci in totale - sempre fornendo però solo dati parziali ma che indicavano la presenza di alcuni ladri nella sua casa.

Sul posto, in zona laghetto, è giunta una pattuglia che ha individuato l'abitazione da dove era partita la richiesta di intervento. All’interno c’era solo l’uomo 34enne insieme ai suoi anziani genitori mentre dei ladri nessuna traccia. I carabinieri hanno rassicurato il 34enne che ha dichiarato che poco prima aveva assunto droga ed è stato trovato in possesso di una dose di hahsish. Per il 34enne oltre alla segnalazione alla prefettura per l'assunzione di stupefacenti è arrivata anche una denuncia per procurato allarme.