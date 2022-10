Vetri rotti e topicida nelle aree cani: allarme a Monza

Un fine settimana da dimenticare per i proprietari dei cani che a Monza frequentano l’area verde riservata a Fido del quartiere di San Donato. Sabato e domenica trovato veleno per topi e cocci di vetro.

La scoperta - immediatamente denunciata sia sui social che alla polizia locale - direttamente dai proprietari. Sabato nell'area cani di via Buonarroti angolo via Vecellio sono state trovate esche di veleno per topi. Oltre a cocci di vetro. Le foto dei brick di veleno sono state postate sui gruppi Facebook 'Monza Segnalazioni' e 'Sei di Monza se...'. Naturalmente sono scattate subito le condanne per questo deplorevole gesto. Ad oggi pare che, fortunatamente, nessun cane abbia ingerito il veleno.

Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi di questo tipo. Già in passato gli animalisti avevano sollecitato l'installazione di telecamere di videosorveglianza per monitorare l'ingresso nelle aree cani che a Monza, come aveva riferito tempo fa Barbara Zizza (referente locale della Lega italiana difesa animali e ambiente - Leidaa) non vengono solo frequentate dai proprietari con i loro cani ma anche da gruppi di ragazzi che, soprattutto la sera, bivaccano e abbandonano per terra bottiglie, scatole della pizza e mozziconi di sigaretta. Zizza, peraltro, aveva anche lanciato l'idea di entrare nelle aree cani con la carta dei servizi.