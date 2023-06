La donna (col reddito di cittadinanza) che aveva messo in piedi una boutique del falso in casa

Una boutique del lusso in casa, abusiva. Con abiti e capi di abbigliamenti apparentemente di marca, di case di moda, ma in realtà contraffatti e falsi. Una donna è stata denunciata per contraffazione, ricettazione e indebita percezione di reddito di cittadinanza dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco.

La signora, a Rovellasca, comune del comasco al confine con Misinto e Lazzate, in Brianza, aveva messo in piedi un negozio casalingo e pubblicizzava sui social i capi in vendita. La scoperta è stata fatta dalle fiamme gialle nell’ambito di alcuni controlli e ha consentito di portare alla luce l’esistenza di una vera e propria boutique di false griffe, appartenenti a note case di moda, allestita all’interno di un appartamento e ampiamente pubblicizzata su apposite pagine online. “Quest’ultime fungevano da vere e proprie vetrine digitali, dove poter scegliere il prodotto, la taglia e ricevere informazioni per i pagamenti nonchè ottenere, direttamente, la spedizione del capo d’abbigliamento contraffatto a domicilio” si legge in una nota delle fiamme gialle relativa all’attività investigativa.

Sono stati sequestrati oltre 500 capi d’abbigliamento/accessori contraffatti, pronti per essere venduti, oltre alla documentazione reativa all’attività illecita svolta nel tempo.

“L’analisi degli elementi probatori raccolti e la minuziosa ricostruzione delle attività di compravendita effettuate permetteva di acclarare come l’attività venisse esercitata già da alcuni mesi, sebbene la donna avesse richiesto ed ottenuto l’erogazione di strumenti di sussidio quali il reddito di cittadinanza. Le indagini condotte, infatti, dimostravano che, nel corso dell’ultimo periodo, erano stati incassati, dalla vendita dei prodotti contraffatti, proventi per oltre 14 mila euro senza che gli stessi venissero segnalati all’INPS per la decadenza dal beneficio”.