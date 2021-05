Libri, cd e dischi a un euro per aiutare i bambini della scuola

Vendita straordinaria e benefica di libri, dvd, cassette e dischi in vinile tutti a un euro. L’iniziativa si svolgerà giovedì 27 maggio dalle 15 alle 19 al campo sportivo di San Damiano di Brugherio, in via Sant’Anna, ed è stata organizzata dai genitori della scuola primaria Manzoni di Sant’Albino.

I fondi raccolti serviranno a sostenere progetti di studio all’interno della scuola elementare del quartiere. In questi mesi gli organizzatori hanno raccolto, grazie al passaparola, numeroso materiale: libri, cassette, dvd. Oggetti che rischiano di andare al macero ma che, grazie all’iniziativa promossa dai genitori della scuola primaria, non solo continueranno a vivere e ad emozionare altre persone, ma al tempo stesso saranno un mezzo per sostenere le attività culturali dei bambini della primaria Manzoni.

Un’occasione per rinnovare la libreria di casa, oppure per trovare quei vecchi dischi o cassette che hanno accompagnato le estati di intere generazioni. Ma anche l’occasione per trovare nuovi titoli da mettere in valigia prima di partire per le vacanze.