Scappa per le vie del centro: gli agenti lo fermano e lui li morsica

Stava offrendo la sua merce ai passanti. Quando gli agenti della polizia locale si sono avvicinati e lo hanno invitato a seguirlo in comando per maggiori controlli (essendo sprovvisto di documenti) è scappato per le vie del centro.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile a Monza, nella centralissima via Italia. L’uomo – un 35enne originario del Senegal – stava offrendo la sua mercanzia quando si è avvicinata una pattuglia a piedi della Locale. L’uomo - secondo quanto riferiscono dal comando della polizia locale di Monza - non aveva i documenti e avrebbe riferito agli agenti di vivere nel Milanese. Alla richiesta di recarsi con loro nella sede di via Marsala l’uomo sarebbe scappato per le vie del centro. Dopo un inseguimento durato alcuni minuti gli agenti lo hanno raggiunto e il senegalese avrebbe tentanto di liberarsi dalla presa procurando loro lesioni, anche con un morso al braccio.

Sul posto sono arrivati i rinforzi: l’uomo è stato fermato e trasferito al comando. Dai controlli è emerso che aveva 600 euro in contanti. Il 35enne è stato arrestato e trasferito nella camera di sicurezza. Nella giornata di oggi, giovedì 18 aprile, il giudice del tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e in attesa del dibattimento ha disposto la remissione in libertà del giovane che è risultato privo di precedenti. Due agenti sono stati trasferiti al pronto soccorso per le ferite riportate.