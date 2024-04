Venditori abusivi davanti alla stazione: sequestrati 500 prodotti

Il piazzale della stazione di Monza era diventato il loro mercato. Davanti allo scalo ferroviario vendevano (senza permesso) alimenti e altri prodotti. Adesso il commercio non autorizzato è stato fermato dalla polizia locale.

Operazione di contrasto al commercio abusivo quella effettuata dagli agenti del comando di via Marsala con un lavoro congiunto della polizia annonaria, del pronto intervento e quartieri. La Locale ha identificato tre personale originarie della Nigeria ma residenti in Brianza già note alle forze dell’ordine: sono state contestate violazioni per la vendita di merce, anche alimentare, priva di autorizzazione per un ammontare di 9mila euro. Gli agenti hanno sequestrato 500 prodotti (alimentari e non).