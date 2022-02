Vento fortissimo sulla Brianza: oltre 50 telefonate ai vigili del fuoco

Raffiche di vento a oltre 70km/h: il centralino dei vigili del fuoco ha squillato senza sosta. Oltre una cinquantina le richieste di intervento giunte questa mattina, lunedì 7 febbraio, al comando dei vigili del fuoco di Monza.

Richieste di aiuto non solo dal capoluogo, ma da tutta la provincia. Le città più colpite, dopo Monza, sono state Seregno, Desio, Cesano Maderno, Carate, Nova Milanese e Limbiate. Richieste di aiuti anche da Bernareggio, Sulbiate, Vimercate, Meda, Lissone, Lesmo, Giussano, Correzzana, Concorezzo, Bovisio Masciago, Besana Brianza e Bellusco.

Questa mattina sono state messe in campo 8 autopompe, 2 autoscale, un mezzo di elevazione tridimensionale e due veicoli fuoristrada. I vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto nella rimozione di piante cadute in strade e sulle auto (come a Monza dove un grosso tronco si è abbattuto su un'auto in sosta davanti al tribunale), diverse le richieste di intervento sopratutto sui cantieri.

La Brianza è stata messa in ginocchio dal vento che questa mattina si è abbattuto su tutta la provincia. Anche sui social tante le segnalazioni di piante sdradicate, di cantieri messi in sicurezza, di giardini chiusi. Solo nella tarda mattinata il Comune di Monza ha fatto chiudere il parco già affollato da runner e ciclisti. C'è anche chi è rimasto chiuso dentro e ha denunciato il fatto.