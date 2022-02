Vento fortissimo: cadono tronchi sulle auto in centro

Raffiche di vento fortissime: si spacca il grande albero davanti al tribunale di Monza.

Attimi di paura questa mattina quando a causa delle fortissime raffiche di vento si sono rotti alcuni rami della grande pianta nello spiazzo davanti al tribunale. I rami sono caduti su una delle auto in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti. Nel corso della mattinata al centralino della polizia locale di Monza sono giunte 16 telefonate per richiesta di interventi proprio a causa del forte vento. Si tratta per lo più di alberi caduti sulla strada. Tre i casi di danni ai veicoli. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le raffiche di vento sono arrivate a sfiorare i 70km/h. Da qui la scelta del sindaco di Monza Dario Allevi di far chiudere il parco. Cancelli chiusi e fuggi fuggi di automobilisti e runner che questo mattina si trovavano nel parco.

Ma c'è anche chi non è riuscito a raggiungere l'uscita. Come la 45enne monzese che si è trovata davanti ai cancelli chiusi, nel pieno della bufera.