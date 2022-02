Nel pieno della bufera resta chiusa nel parco: paura per una monzese

Ha vissuto una mezz'ora di grande paura: da sola, nel parco, con il vento fortissimo. I cancelli chiusi e lei che non aveva modo di uscire. E soprattutto di ripararsi.

Protagonista una monzese di 45 anni che questa mattina si è recata al parco per una passeggiata. Raggiunta porta Villasanta ha parcheggiato l'auto e poi, come sempre, ha iniziato la sua camminata. "Non c'erano divieti, il parco era aperto quindi sono entrata - racconta -. In passato quando c'erano previsioni di vento forte venivano chiusi i cancelli fin dal primo mattino".

Alle 9 la donna inizia la sua passeggiata. Da Porta Villasanta lungo tutto il viale Cavriga, affiancata da runner e automobilisti. Una bella sgambettata di oltre un'oretta e poi pian piano il ritorno verso l'ingresso di Villasanta. "Verso le 10 ero al bar Cavriga quando, vedendo che il vento iniziava a soffiare più forte, mi sono incamminata verso Villasanta - prosegue -. A metà strada ho incrociato un'auto con un megafono: immagino si trattasse di responsabili del parco che annunciavano la chiusura dei cancelli".

A quel punto la paura. La donna ha accellerato il passo per raggiungere il più in fretta possibile l'uscita, mentre si scatenava l'inferno. "Scendeva di tutto e di più - prosegue -. Un vento pazzeso, foglie e rami ovunque. E non c'era nessuno a cui chiedere aiuto". Il cuore il gola e la speranza di arrivare sana e salva all'uscita. La monzese ha raggiunto la macchina, ma non poteva uscire.

"Al bar di Porta Villasanta non c'era nessuno. Quando mi sono girata a vedere viale Cavriga era da paura: il vento era fortissimo e i rami ovunque". Provvidenziale l'incontro con un signore che aveva il telecomando del cancello del parco. "Grazie mille a quell'uomo che mi ha permesso di uscire", aggiunge.

Dopo lo spavento la rabbia. "Non si può chiudere il parco da un minuto all'altro senza neppure accertarsi che qualcuno possa essere all'interno. Le previsioni davano vento molto forte, il parco andava chiuso in via precauzionale la mattina presto, non quando ormai c'era gente".

In tarda mattinata la comunicazione ufficiale della chisura dei cancelli: "Con un’ordinanza contingibile e urgente il sindaco Dario Allevi ha disposto la chiusura totale del Parco di Monza fino al perdurare delle avverse condizioni atmosferiche - si legge nella nota del Consorzio -. La decisione è stata presa per il vento forte che ha colpito anche la nostra città dalle prime ore della mattina con raffiche a carattere di foehn che stanno raggiungendo i 70-90 km/h e che impongono, quindi, la massima attenzione per il pericolo di caduta di rami e alberi. I fenomeni dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio".