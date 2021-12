I clienti hanno il green pass ma il barista no: multa in Brianza

I clienti seduti al tavolo avevano tutti la certificazione verde, il titolare che serviva da dietro il bancone invece no. A Verano Brianza i carabinieri hanno effettuato un controllo all'interno di un bar per la verifica del green-pass e per il rispetto delle normative anti-covid. E venerdì mattina hanno pizzicato il titolare senza il certificato.

I militari hanno controllato tutti i clienti seduti all'interno del locale e i dipendenti risultati in regolare con la normativa e poco prima di lasciare il locale hanno proceduto alla verifica anche sul titolare scoprendo che era l’unico a non avere il green-pass. Proprio lui che era incaricato della verifica della certificazione di tutti gli altri.

L’uomo, un 34enne della zona, nel primo semestre di quest’anno aveva effettuato la prima dose ma non aveva più proseguito con il ciclo vaccinale. Per l'uomo è scattata una multa e la segnalazione all’autorità amministrativa.