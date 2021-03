L'appello dai social: chi riconosce la ragazza della foto abbandonata lungo il sentiero?

Chi è quella bella ragazza immortalata nella foto abbandonata lungo il sentiero che costeggia la superstrada? Uno scatto in bianco e nero, uno scatto di altri tempi.

Una foto che molto presumibilmente era posta su una lapide che oggi – chissà perché – si trova abbandonata su alcuni mattoni del sentiero al fianco della superstrada, all’altezza del curvone di Verano Brianza.

L’appello, con la foto, è stato postato sulla pagina Facebook “Sei di Carate e Verano Brianza se…” con il lodevole scopo di restituire quell'immagine incorniciata ai legittimi proprietari.

Lei una bella ragazza: capelli cotonati come si portavano negli anni Sessanta, tirati indietro con un cerchietto, un sorriso appena accennato, nessuna ombra di trucco e quel classico volto acqua e sapone della ragazza della porta accanto.

Un’immagine incorniciata nel classico ovale delle fotografie che vengono messe sulle lapidi. Come ci sia arrivata fin nel sentiero non si sa. Ma c’è chi ha avuto pietà di non lasciare quello scatto abbandonato per terra, ma ha deciso di raccoglierlo e di metterlo su un muretto di mattoni.

Poi, c’è chi, nella speranza che quella bella ragazza possa ritornare dai suoi cari, ha deciso di affidarsi alla rete e di lanciare un appello, avvisando figli, nipoti o pronipoti che la foto della loro mamma, nonna o bisnonna si trova lungo il sentiero.

Chissà se, anche questa volta, la viralità dei social farà il miracolo?