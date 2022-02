Mentre taglia un albero pianta cede e lo colpisce: 67enne al San Gerardo

Stava svolgendo alcuni lavori di giardinaggio all'interno di una proprietà della parrocchia, a Verano Brianza, quando è rimasto colpito da un albero. Infortunio lunedì pomeriggio per un uomo di 67 anni - un volontario che in quel momento era impiegato come giardiniere - all'interno di un giardino in via Don De Micheli.

I soccorsi con due mabulanze e i carabinieri sono intervenuti intorno alle 14.30 per prestare assistenza all'uomo, residente a Cantù, che è rimasto colpito dalla pianta - un grosso tiglio alto una decina di metri - proprio durante le fasi di abbattimento. Il 67enne è stato accompagnato in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. Al momento dell'intervento del personale sanitario risulta fosse cosciente e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. I rilievi per accertare la dinamica dell'episodio sono stati effettuati dai militari dell'Arma.