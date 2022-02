Taglia un albero ma il tronco cade e lo colpisce: soccorsi a Verano Brianza

Stava svolgendo alcuni lavori di giardinaggio all'interno di una proprietà della parrocchia, a Verano Brianza, quando l'albero che stava abbattendo con una motosega, cadendo lo ha colpito. Infortunio lunedì pomeriggio per un uomo di 67 anni - un volontario che in quel momento era impiegato come giardiniere insieme ad altri pensionati - all'interno di un giardino in via Don De Micheli.

I soccorsi con due ambulanze del 118 e gli agenti della polizia locale insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14.30 per prestare assistenza all'uomo che è rimasto colpito dalla pianta proprio durante le fasi di abbattimento. Secondo quanto ricostruito il 67enne era impegnato a maneggiare la motosega per tagliare il tronco della pianta - alta circa una decina di metri - quando forse per una folata improvvisa di vento, l'albero anzichè cadere nella direzione prevista (e dove con alcune funi gli altri collaboratori stavano effettuando delle manovre per direzionarlo) lo ha colpito di striscio all'anca.

Il 67enne è stato accompagnato in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. Al momento dell'intervento del personale sanitario risulta fosse cosciente e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

(Articolo aggiornato il 22/02/22)