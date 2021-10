Sfonda vetrine e aggredisce guardia, 20enne fermato e soccorso a Monza

Vetrine sfondate in preda forse a un raptus, una guardia aggredita e carrelli lanciati nel parcheggio. Intervento delle forze dell'ordine nella serata di giovedì 14 ottobre a Monza.

I carabinieri della compagnia del capoluogo brianzolo e gli agenti della Questura sono intervenuti in via Sant'Andrea presso il centro commerciale dove un giovane di vent'anni, di Lissone, aveva perso il controllo, dando in escandescenze e si è scagliato contro le vetrate, aggredendo anche, a quanto emerso, una guardia. Probabilmente in stato di alterazione psicofisica, il ragazzo ha anche lanciato diversi carrelli nel mezzo del parcheggio. Insieme alle forze dell'ordine presso il centro commerciale sono intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno trasferito il giovane in ospedale.