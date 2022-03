Nel locale troppi clienti, senza mascherina e che ballano: scatta la chiusura

Quando gli agenti sono entrati il locale era pieno, con un numero di clienti ben superiore rispetto a quello previsto dalla normativa anti covid. Alcuni senza mascherina e alcuni che ballavano. Un'attività vietata dalla normativa anti contagio attualmente in vigore, che permette il ballo solo alle discoteche. Oltre alla sanzione di 400 euro è scattata anche la chiusura per 5 giorni.

Il fatto è accaduto ieri sera, sabato 12 marzo, a Monza in via Bergamo. Un controllo in tarda serata degli equipaggi della questura di Monza, insieme agli agenti della polizia locale e della polizia annonaria del capoluogo brianzolo. Controlli mirati nei numerosi locali della movida, per verificare l'effettivo rispetto della normativa anti covid. E proprio durante uno dei controlli, in un locale molto frequentato, gli agenti hanno trovato il doppio dei clienti che potevano essere presenti, il non rispetto del distanziamento e l'attività del ballo che ad oggi è consentita esclusivamente alle discoteche.