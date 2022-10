Vietato dormire: notte di schiamazzi e allarmi fatti saltare

"Noi non ce la facciamo più. Siamo stati svegli tutta la notte per colpa di quei ragazzi che anche se era ora di andare a dormire hanno fatto baldoria sotto le nostre finestre. Nella notte tra sabato e domenica hanno continuato a cantare e urlare e hanno fatto saltare un allarme".

Dopo la maxi rissa della sera prima, a Monza la via Bergamo è stata nuovamente al centro di una notte brava. A denunciare il fatto un residente che oltre a chiamare le forze dell'ordine ha realizzato un video che ha inoltrato alla redazione di MonzaToday. Un video nel quale si vede un nutrito gruppo di giovani che alle 3 del mattino continuano a far baccano nella via. Come sottofondo l'allarme, probabilmente di un negozio, che i giovanotti - forse sotto gli effetti dell'alcol - avevano fatto saltare.

Una situazione che non sarebbe nuova nel borgo della movida. "La chiusura della strada la sera fino a mezzanotte non risolve il problema - spiega il residente -. Infatti da mezzanotte in poi qui si scatena il putiferio e si ci sono risse o schiamazzi siamo noi cittadini che dobbiamo allertare le forze dell'ordine. Sarebbe molto più utile, per risolvere il problema, se la pattuglia della polizia locale presidiasse la zona dalle 23 alle 5 del mattino. È proprio in quegli orari che succedono i problemi".

Poi all'indomani, dopo la notte in bianco, i residenti della via Bergamo devono fare i conti anche con la sporcizia e gli atti di vandalismo che i ragazzi hanno lasciato. "Vomito e urina per strada - conclude -. Oltre a bottiglie e bicchieri abbandonati ovunque".