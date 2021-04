Incidente a Monza, schianto tra due auto in via Boccaccio

Incidente stradale nella serata di giovedì a Monza. In via Boccaccio poco dopo le 22 due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. In seguito all'urto uno dei due veicoli ha terminato la corsa contro il muro di cinta del Parco.

Sul posto sono intervenute due ambulanze inviate dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che hanno prestato assistenza a quattro persone - una ragazza di 16 anni, due 21enni e una donna di 31 anni - nessuna delle quali risulta in gravi condizioni.

In via Boccaccio, all'angolo con via Petrarca, sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto che ha coinvolto una Fiat Cinquecento e una Ford. Secondo i primi riscontri pare che i due mezzi procedessero nella stessa direzione di marcia.

Due ambulanze hanno accompagnato i feriti per accertamenti in codice giallo e in verde all'ospedale San Gerardo.