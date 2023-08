Auto sfonda il cancello e piomba nel giardino del condominio: paura a Monza

L'auto che perde il controllo, sfonda la cancellata di un palazzo e finisce nel cortile, con gli pneumatici posteriori sull'asfalto della strada e il cofano tra le siepi del giardino. Incidente stradale "scenografico" e per fortuna senza feriti gravi quello avvenuto a Monza, nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto.

In via Buonarroti, all'altezza del civico 128, intorno alle 17.20 una Peugeot proveniente da viale delle Industrie, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo, abbattendo la cancellata di un condominio e sfondandola. La vettura poi è "piombata" nel giardino del condominio, a ridosso dell'edificio che ospita gli appartamenti. I residenti, spaventati dal rumore dell'impatto, si sono subito riversati in strada per vedere che cosa fosse accaduto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del comando di Monza e i soccorsi del 118.

Un'ambulanza ha prestato le prime cure al conducente, un ragazzo di 24 anni di Monza, trasferito poi in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale che ora sta lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro.