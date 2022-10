La strada di Monza dove i pedoni non riescono ad attraversare

"Bisognerebbe installare le telecamere sul semaforo. Così gli automobilisti rispetteranno il rosso, rallenteranno al giallo e soprattutto noi pedoni non rischieremo di essere investiti". Questa la segnalazione arrivata alla redazione di MonzaToday da un cittadino che vive al civico 2 di via Massimo D'Azeglio. Ogni volta che l'uomo deve attraversare la strada è una roulette russa con il rischio di venire investiti anche quando il semaforo è verde per il pedone. “È una via particolare - spiega -. Con le auto che arrivano da largo Esterle dirette al Re de Sass, e con quelle che dal piazzale scendono. Ad un certo punto la strada si restringe ed è stato posizionato un semaforo anche per permettere il passaggio in sicurezza agli autobus, oltre che ai pedoni". Una strada ad alta percorrenza, soprattutto nelle ore di punta vista la vicinanza a due scuole e al centro storico.

"Attraversare è impossibile - aggiunge -. Quest'estate per esempio il semaforo è rimasto lampeggiante e ogni volta era un pericolo. Per attraversare in sicurezza bisogna arrivare o quasi in via Carlo Alberto o all'incrocio con via Annoni". Il problema poi è anche la velocità delle auto. "Sfrecciano soprattutto quelle che arrivano dalla rotonda del Re de Sass. In prossimità del passaggio pedonale neppure rallentano e c'è chi passa comunque anche a semaforo rosso. Non resta che intervenire facendo mettere agli automobilisti mano al portafoglio o ritirando loro la patente". Non potendo esserci una pattuglia fissa della polizia locale il monzese suggerisce di installare le telecamere sui semafori così che per i trasgressori non ci saranno scusanti.