A Monza strada chiusa e operai al lavoro di notte

A Monza la via Donizetti rimarrà chiusa al traffico. Stasera 22 dicembre e per tutta la nottata la via rimarrà chiusa per permettere agli operai di intervenire per riparare la voragine che si è creata stamattina dopo la rottura di una tubatura del sistema di teleriscaldamento.

Dalla polizia locale di Monza riferiscono che gli interventi dovrebbero concludersi entro domattina, venerdì 23 dicembre, quando la via Donizetti dovrebbe essere riaperta al traffico. Naturalmente prima di riaprire al passaggio di pedoni e automobili, verranno effettuate tutte le prove di verifica della tenuta in ragione della copiosa infiltrazione di acqua.

Peraltro lo stesso problema che questa mattina si è verificato in via Donizetti nel corso della giornata è avvenuto anche poco distante, in via Sant'Andrea-via Lissoni. Stamattina alle 10 in via Donizetti si è sentito un forte boato, simile a un'esplosione. Si è trattato della rottura del teleriscaldamento con il ferimento (fortunatamente senza serie conseguenze) di due passanti, un pedone e un ciclista.