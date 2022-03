Auto in doppia fila per colpa delle piante che "macchiano" la carrozzeria

"Spostate quelle piante: gli automobilisti parcheggiano in doppia fila e creano disagi, pur di non lasciare la loro auto sotto a quegli alberi che 'macchiano' la carrozzeria".

La segnalazione è arrivata alla redazione di MonzaToday da un monzese che vive in via Europa. A quanto pare alla base della maleducazione di alcuni auomobilisti che parcheggiano l'auto in doppia fila, lasciando invece liberi gli altri posti, ci sarebbero delle piante che durante la primavera fiorendo farebbero cadere una sostanza che macchia la carrozzeria.

"Sembrano delle palline dalle quali cola inchiostro - spiega il lettore -. Chi lo sa evita di parcheggiare l'auto in prossimità di quegli alberi altrimenti al ritorno le ritrova piene di chiazze. In molti quindi optano per il parcheggio selvaggio, e non è la prima volta che qualcuno lascia l'auto in mezzo alla strada". L'invito del lettore non è certo quella di abbattare le piante, ma di trasferirle in zone dove creano meno problemi. "Ben venga il verde, soprattutto in città - conclude -. Ma quando si piantano gli alberi bisogna anche prestare attenzione al tipo di pianta e al luogo dove viene messa".