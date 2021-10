Incendio a Monza, fiamme in via Papini

Un'alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo di Monza nel pomeriggio di sabato 23 ottobre. Le fiamme sono divampate in via Papini poco prima delle 17 e sul posto in seguito a una richiesta di intervento sono giunte quattro squadre dei vigili del fuoco con due autopompe, un'autoscala e un'autobotte dal comando provinciale di Monza e dal distaccamento di Vimercate.

Le operazioni di spegnimento sono al momento in corso. L'incendio sembra aver interessato inizialmente un mezzo - una Microcar -ed essersi esteso anche ad un capanno. In via Papini presente anche la polizia locale e il personale del 118 allertato in via precauzionale: non risultano al momento persone ferite nel rogo. Seguiranno aggiornamenti.

L'incendio | VIDEO

(Immagini Daniele Bennati/MonzaToday)