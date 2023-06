La via di Monza "invasa" dai topi: il caso finisce in consiglio comunale

Topi, bisce, insetti: è un’invasione in via Volta a Monza. La denuncia – già presentata all’amministrazione comunale, ai vigili e all’Ats alcuni mesi fa dall’amministratore di alcuni condomini – lunedì 19 giugno è finita anche sui banchi del consiglio comunale.

A portarla il consigliere di minoranza Stefano Galbiati (Noi con Dario Allevi) che ha illustrato la situazione in cui si trovano i residenti di alcune palazzine di via Volta e di via Tommaso Grossi. Un problema – quello dell’invasione di ratti e di bisce – che deriva dallo stato di degrado e di abbandono in cui versano alcuni dei capannoni della ex Pastori Casanova. “Alcuni anni fa in seguito al crollo del muro in via Dante alcuni dei capannoni della ex fabbrica erano stati abbattuti e l’area messa in sicurezza – ha spiegato -. Ma non tutti”. Proprio in quei capannoni ancora presenti è un proliferare di topi e di piccoli rettili che gli inquilini delle palazzine limitrofe si ritrovano (quasi) in casa.

“Tutto arriva dai capannoni ancora diroccati – incalza Galbiati -. Durante la giunta Allevi avevo già segnalato il problema. Gli agenti della polizia locale avevano effettuato diversi sopralluoghi, anche con reportage fotografici. Qualcosa si stava muovendo, adesso è tutto bloccato. Già lo scorso 29 marzo l’amministratore delle palazzine interessate aveva inviato un’email ufficiale denunciando il problema e sollecitando la verifica del sito e la sua bonifica”.