Il vialone monzese che la sera è illuminato solo dalle auto

Un fiume di turisti e di tifosi in fila verso il centro. Passeggiando non al chiaro di luna, ma al chiaro delle luci delle auto di passaggio. Succede a Monza in viale Brianza a pochi passi dal centro e dalla Villa Reale.

La situazione documentata con un video postato sul gruppo Facebook Easy Monza. Il video è stato realizzato nella serata di sabato 10 settembre: il vialone che porta dal rondò dei Pini alla villa Reale completamente al buio, su entrambi i lati del passaggio ciclopedonale. Le immagini realizzate e postate da Paolo Meregalli parlano da sole: in quel tratto della città sono calate le tenebre. I passanti che si recano in centro - per assistere alle iniziative organizzate all'interno del Monza FuoriGp - vengono per un attimo 'illuminati' dal passaggio delle auto, poi è buio pesto. Qualcuno si fa luce con la torcia del cellulare. "Chissà se un giorno queste luci si riaccenderanno", commenta alla fine del video Paolo Meregalli.

Proprio quel tratto di Monza è inserito nella mappa della pagina Facebook 'Monza è al buio' dove sono indicati (direttamente dai cittadini) tutti i lampioni spenti. Tra questi anche quelli di viale Cesare Battisti. La mappa, ideata e realizzata da Umberto Tesoro quasi un anno fa, raccoglie tutte le zone al buio di Monza. Una mappa che viene costantemente aggiornata sia con i nuovi lampioni che si spengono che con quelli che vengono riaccesi.