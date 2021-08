L'impressionante video del rogo che ha avvolto il palazzo di 15 piani a Milano

Immagini impressionanti. Le fiamme che divorano una palazzina in zona Famagosta a Milano. Sul posto anche i vigili del fuoco giunti da Seregno e da Lissone.

Diversi lettori ci segnalano che il fumo è visibile anche in diversi punti della Brianza.

Come riporta MilanoToday il rogo è scoppiato all'interno di un edificio in via Giacomo Antonini a Milano, nel pomeriggio di domenica 29 agosto, poco dopo le 17.30. La struttura, nota come Torre Moro, è stata totalmente avvolta dalle fiamme. E si teme possano esserci persone al suo interno.

Non è ancora chiaro se ci sono persone ferite o intossicate: sono in corso le operazioni di spegnimento del fuoco. I soccorritori sono sul posto, accompagnati anche dalle forze dell'ordine: polizia di Stato e polizia locale.

Cos'è la Torre dei Moro di Milano

L'edificio è composto da 16 piani ed è alto circa 60 metri. Il complesso è costituito da due piani interrati, nei quali si trovano autorimesse, posti auto, locali tecnici e cantine, un piano fuori terra utilizzato da alcune attività commerciali, una parte superiore in cui sono state realizzate unità immobiliari disposte su due livelli e, infine, da un edificio a torre.

Secondo quanto appreso da MilanoToday le fiamme si sarebbero propagate in fretta a causa del rivestimento della facciata, composto in parte da polistirolo.