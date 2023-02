La nutria gigante che fa colazione in centro Monza

Non solo anatre e germani reali. Nel Lambro a Monza è comparsa anche una nutria. Grossa quanto le papere. E a immortalarla è stato un passante, nel weekend, in pieno centro. Il mammifero roditore è stato notato sulla sponda del fiume, all'altezza del Ponte dei Leoni, in pieno giorno mentre era intento a sgranocchiare un pezzo di pane.

Le immagini sono finite in rete e sono diventate virali dopo essere state condivise dalle pagine Instagram IntrashTtenimento 2.0 e Intrashtteinmonza, quest'ultima gestita dal monzese Riccardo Mortelliti che conta quasi 2 milioni di follower e racconta il lato ironico e a volte trash della città. Tanti i commenti ironici sotto il post che insieme alla "colazione" sul Lambro della nutria ritrae anche un pavone per strada immortalato vicino a una bottiglia abbandonata di birra. "Creatura più intelligente di chi ha abbandonato lì quella bottiglia" ha commentato qualcuno.

In centro Monza avevano scatenato diverse reazioni tempo fa anche le immagini di un topo dalle dimensioni notevoli immortalato mentre attraversava la strada davanti a un'auto sempre a ridosso del ponte dei Leoni in centro Monza.