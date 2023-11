Il video virale della nutria presa a sassate: parte la denuncia degli animalisti

Un fatto di inaudita gravità e ferocia gratuita (oltre che di indicibile ignoranza e stupidità) che non poteva certo passare inosservato. Perché diventato virale sul web. Una denuncia, per il momento contro ignoti, verrà inviata lunedì mattina dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) in merito al tentativo di lapidazione di una nutria effettuata da due ragazzini (che hanno ripreso e postato sul web la scena) a Lecco, nella zona del Bione dove sorge la piazzetta per l'elisoccorso.

Nel video si vedono chiaramente due ragazzi giovanissimi prendere a sassate e colpire in pieno una delle nutrie presenti. Il povero animale prima si dimena per il dolore e poi cerca di allontanarsi. Il video, che dura una ventina di secondi, ha fatto subito il giro del web. Scatenando l'indignazione pubblica e l'intervento delle associazioni per la difesa degli animali.

"Punire l'atto di violenza gratuita"

Ora gli animalisti di Aidaa, come chiarito anche da LeccoToday, oltre a presentare una denuncia al Tribunale dei minori di Milano che ha le competenze anche sulla provincia di Lecco, ha emesso una nota stampa nella quale si condanna quanto accaduto e ricorda "che sono sempre in aumento i reati contro gli animali compiuti da giovanissimi, nel caso specifico - scrivono gli animalisti di Aidaa - è importante risalire agli autori che hanno poi postato il video in rete e punire questo atto di violenza gratuita contro una nutria al solo fine di raccogliere like sui social, senza rendersi conto che anche la vita di un animale ha valore".