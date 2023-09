Gira video hard per Onlyfans in un hotel non lontano da Monza: la proprietà chiede i danni

Un video hard girato in una vasca diromassaggio e caricato sul portale Onlyfans. Ma il set delle riprese era una stanza vista lago di un hotel e la proprietà non era a conoscenza dell'attività. E così adesso una modella, creatrice di contenuti per la piattaforma, rischia di essere trascinata in una causa legale per la richiesta di risarcimento a causa dei danni di immagini.

La vicenda, ripresa da Quicomo.it, riguarda una modella di Onlyfans che ha affittato una stanza vista lago in un hotel di lusso di Malgrate, dotata di vasca idromassaggio. Qui avrebbe girato con due uomini un filmato che lascia poco spazio all'immaginazione. Una volta venuti a sapere della pubblicazione di un video con contenuti sessuali i proprietari del noto albergo, forse ritenendo che la struttura ricettiva fosse ben riconoscibile inelle riprese, hanno chiesto la rimozione del filmato dalla nota piattaforma di contenuti online, salvo ripromettendosi di richiedere il risarcimento dei danni d'immagine.